Liguria 2024, i numeri del Comune di Genova: i dati della macchina comunale

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024, circa 480.000 elettori saranno chiamati a votare a Genova per le Elezioni Regionali della Liguria. Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 27 ottobre dalle 7 alle 23, e di lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15.

Sono stati nominati dal Comune di Genova 2.644 scrutatori. Anche per queste consultazioni il Comune ha organizzato al Centro Civico “Giacomo Buranello” di Sampierdarena 3 incontri formativi per presidenti di seggio. I 669 presidenti di seggio (di cui 16 delle sezioni speciali) sono nominati dalla Corte d’Appello di Genova. A fronte di 24 rinunce da parte dei presidenti di seggio, il Comune ne ha già sostituiti 20 e sono in fase di ultimazione anche le restanti sostituzioni. A fronte di 863 rinunce di scrutatori, invece, sono già state effettuate 831 sostituzioni e anche in questo caso gli Uffici stanno procedendo a completare le sostituzioni.

Per garantire il regolare svolgimento delle consultazioni sono stati individuati: 163 addetti al plesso, 54 telefonisti addetti al call center del centro prime notizie e alla digitazione dei risultati, 9 dipendenti esperti per rispondere ai quesiti posti dai seggi.

Inoltre, per assicurare il buon funzionamento delle attrezzature informatiche, telefoniche, delle strutture e degli impianti sono impegnati dipendenti tecnici, informatici, amministrativi ed operai delle varie direzioni comunali ai quali si aggiungono numerosi operatori di sportello per rilascio di duplicati di tessere elettorali, carte di identità, risposte a quesiti.

In totale, gli aventi diritto al voto sono 478.878, di cui 225.668 uomini e 253.210 donne. Gli elettori che, per età, voteranno per la prima volta sono 2.037, di cui 1.018 uomini e 1.019 donne. Gli elettori più giovani sono nati il 27 ottobre 2006 (10 donne e 9 uomini). Gli elettori che voteranno per la prima volta per acquisita cittadinanza italiana sono invece 1.130, di cui 489 uomini e 641 donne. Gli elettori ultracentenari sono 447, di cui 118 uomini e 329 donne. L’elettrice più anziana residente a Genova ha 111 anni (nata nel 1913); l’elettore più anziano residente a Genova ne ha106 ed è nato nel 1918. Voteranno poi 63.083 ultraottantenni, di cui 23.277 uomini e 39.806 donne.

TRASFERIMENTI DI SEZIONI

Sono state trasferite 8 sezioni elettorali (delibera di Giunta n. 107 del 05/09/2024) da edifici scolastici interessati da lavori di manutenzione straordinaria con fondi Pnrr, per il miglioramento dell’accessibilità e per rispondere ad alcune istanze municipali di spostamento.

Gli elettori delle sedi trasferite ricevono, prima della data di svolgimento delle Elezioni Regionali, l’etichetta di aggiornamento della tessera elettorale.

Gli elettori che hanno già ricevuto l’etichetta in occasione delle precedenti consultazioni Europee non ne devono ricevere altre. Infatti, le sezioni di seggio, che erano già state trasferite a giugno, in occasione delle elezioni europee sono tutte confermate tranne le sezioni n. 373, 375 e 377 che vanno a votare al Liceo D’Oria, in via Diaz 8, e che hanno ricevuto le nuove etichette.

