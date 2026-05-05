Loano, auto abbatte sbarra del passaggio a livello: treni in ritardo di 30′

Traffico ferroviario in tilt questa mattina per un’auto che ha abbattuto una sbarra del passaggio a livello per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai tecnici incaricati della riparazione. I convogli hanno accumulato fino a 30′ di ritardo in entrambi i sensi.
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