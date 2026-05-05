Loano, auto abbatte sbarra del passaggio a livello: treni in ritardo di 30′

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Nuove scritte ingiuriose sono comparse a Cisano sul Neva contro il Sindaco Niero. Imbrattati anche i muri di alcune abitazioni. Frasi che non avrebbero alcuna motivazione politica. Il primo cittadino cisanese ieri ha sporto denuncia ai Carabinieri che stanno compiendo le indagini del caso. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts