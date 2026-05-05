Attualità Genova e provincia

Lotto: a Chiavari colpo da oltre 27mila euro

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Il Lotto premia la Liguria. Nell’estrazione di lunedì 4 maggio, come riporta Agipronews, si festeggia in Piazza Milano a Chiavari, in provincia di Genova, con quattro terni e una quaterna dal valore totale di 27.600 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 467 milioni da inizio 2026.

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