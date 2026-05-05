Lotto: a Chiavari colpo da oltre 27mila euro

Posted on

Vado Ligure. Se le Murate, quartiere tra Vado- Quiliano e Savona, fino a qualche anno fa erano in balia del degrado oggi, grazie anche all’apertura dei bagni Madonetta e della nuova passeggiata a mare, si sono trasformate in un’area dove vacanzieri e turisti trascorrono volentieri i loro momenti liberi e di relax. Di qui la […]