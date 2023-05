“Acrobatica”: la nuova sfida oceanica di Alberto Riva

Si chiamerà “Acrobatica” la barca del navigatore Alberto Riva – Navigatore che salperà il prossimo agosto dal Porto Antico di Genova verso nuove sfide in oceano. Si tratta di un class40 di ultimissima generazione disegnato da due giovani yacht designer italiani in fase di realizzazione presso il cantiere Sangiorgio Marine. Dopo aver navigato a bordo con alcuni tra i più forti skipper oceanici e aver partecipato di recente a una tappa di The Ocean Rac e a bordo dell’Austrian Ocean Racing Powered by Team Genova, oggi realizza il sogno di costruire una barca sua, che sarà varata il prossimo agosto presso lo Yacht Club Italiano di Genova.