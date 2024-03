E’ arrivato in tutte le librerie: “Savona, la Riviera e l’entroterra”, l’ultimo libro di Ilaria Caprioglio e Doriana Rodino

E’ in tutte le librerie e negli store online la guida Savona, la Riviera e l’entroterra di Ilaria Caprioglio e Doriana Rodino, pubblicata da Feltrinelli in coedizione con Morellini Editore.

Spesso considerata come una città di passaggio verso altre mete, Savona si mostra in tutta la sua bellezza ai visitatori: come un’ostrica, racchiude i suoi tesori ben protetti e in apparenza invisibili ma, insieme al blu del suo mare, offre il verde più rigoglioso di tutta la regione, per una vacanza a tutto tondo. Qui, nei borghi sul mare o nell’entroterra, la cucina ha mille sfaccettature con piatti che risentono dell’influenza piemontese: pesce, tartufo, olio e vino

sono gli ingredienti che renderanno unico il soggiorno in un territorio ricco e variegato.

• Visitare la Cappella Sistina, il Duomo e gli appartamenti di Pio VII permette di capire al meglio la Città dei Papi.

• Passeggiare o pedalare nel verde nella provincia più boscosa d’Italia libera i polmoni e la mente.

• Ammirare le collezioni d’arte e i reperti archeologici presenti nei numerosi musei è come fare un salto nel passato.

Le autrici

Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona dal 2016 al 2021, ha ottenuto per la sua città, prima in Europa, la certificazione LEED for Cities promossa da USGBC e ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Tavolo tecnico sulle dipendenze presso il Ministero della Salute. Già

avvocato, è imprenditore nel settore del turismo sostenibile e membro della Consulta ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, dove si occupa di iniziative di alta formazione per le PPAA. Autrice di saggi su tematiche socio-pedagogiche, collabora con la Procura

Generale dello Sport presso il CONI in materia di Safeguarding policy e con “Wall Street Italia” sui temi ESG.

Doriana Rodino dal 2018 al 2021 è stata assessore a Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus universitario, Politiche giovanili e Pari Opportunità per il Comune di Savona. Editor e docente per Alpha Test, è dottore di ricerca in Biologia e si è specializzata in Comunicazione della Scienza alla SISSA di Trieste. Si è occupata di traduzioni, curatela, scouting e diritti con l’estero per Sironi Editore e ha collaborato con Mondadori Scuola

La guida si inserisce nella collaborazione tra Feltrinelli, storico marchio editoriale e Morellini Editore, che negli ultimi anni ha avuto un grande successo nella proposta editoriale nel settore del turismo. I due marchi hanno unito le forze per proporre ai lettori e viaggiatori

una collana di guide turistiche innovativa caratterizzata dagli elementi di successo delle guide Morellini: lo stile “narrato” degli autori insider – che restituisce l’anima e l’identità dei territori – e i contenuti digitali attraverso Extended Book (www.extendedbook.org), l’innovativo

formato e modello editoriale ideato da Morellini e ora utilizzato anche da altri editori italiani. Extended Book dà la possibilità al lettore di fruire di continui aggiornamenti e di vivere una esperienza di lettura allargata, tramite ulteriori contenuti digitali come video, playlist Spotify,

testi di approfondimento.

In questo quadro si inserisce la collaborazione con Loquis, la piattaforma leader nei podcast di viaggio. Su Loquis potrete ascoltare i podcast dedicati ai luoghi della guida. L’inserimento

di nuovi contenuti rafforza la volontà da parte degli editori di fornire al lettore il più ampio ventaglio di contenuti digitali per arricchire la propria esperienza

