Calcio, Serie A: risultati e classifica dopo la 37° giornata

Posted on

Borghetto. E’ stato convocato per mercoledì prossimo alle 21 il primo consiglio comunale dell’era di Giancarlo Canepa che con 1267 voti pari al 53,15% è stato eletto primo cittadino. Il sindaco giurerà, come di rito, sulla costituzione italiana, poi sarà la volta della costituzione della commissione elettorale comunale e dell’elenco per la formazione degli elenchi […]