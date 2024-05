Genova, auto della Municipale si ribalta: nessun ferito

Posted on

Savona. I controlli posti in atto dalla Polizia Ferroviaria in occasione del ponte di Ferragosto hanno portato a due arresti e tre denunce per un italiano e quattro maghrebini. Il primo è un genovese di 25 anni, con precedenti penali, che è stato trovato in possesso di 11 dosi di eroina pronte per lo spaccio. […]