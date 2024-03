Genova, 1000 persone in piazza contro la Funivia del Lagaccio

Sono scesi in 1000 in piazza per ribadire il NO alla costruzione della funivia che colleghi la stazione marittima e i forti sulle colline intorno alla città. Il corteo a cui hanno partecipato gli abitanti del quartiere del Lagaccio ha esposto cartelli e striscioni con slogan contro l’infrastruttura: “Siamo i ribelli, non ci prenderete per i fondelli”.

Informazioni sull'autore del post