Premio Bindi 2021, vince Asteria

tion:

Si è tenuta stasera, sabato 10 luglio, a Santa Margherita Ligure, la finale del Premio Bindi, il festival dedicato alla canzone d’autore intitolato all’indimenticato cantautore e compositore, organizzato dall’associazione culturale Le Muse Novae, con il sostegno di Comune di Santa Margherita Ligure, Regione Liguria e Siae.

A vincere la prestigiosa targa “Premio Bindi 2021” e una borsa di studio in denaro è stata ASTERIA, premiata sul palco dell’Anfiteatro Bindi dal sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni alla presenza dell’organizzatrice della manifestazione Enrica Corsi.

Asteria, all’anagrafe Anita, classe 1999, è una cantautrice bergamasca. Ha iniziato all’età di 9 anni a suonare la chitarra, strumento che non ha mai più abbandonato. Nell’ultimo anno, grazie alla collaborazione con PSlab, decide di lasciarsi alle spalle i precedenti percorsi musicali e di far confluire la sua creatività in Asteria. Il suo progetto si manifesta nel mezzo di un efficace dualismo tra tenebre e rivalsa su di esse, un dualismo che trova la sua realizzazione in molteplici sonorità, unendole in un pop malinconico ed esistenziale.

I suoi testi parlano alla pancia dell’ascoltatore narrando stralci di vita dietro ai quali si celano i dubbi, le ansie e le incertezze caratteristiche della Generazione Z.

Lasciandosi suggestionare dalle più piccole e impreviste circostanze del quotidiano, alimenta la sua narrazione concretizzando queste epifanie.

La sera del 10 luglio, sul palco del Premio Bindi 2021, Asteria ha presentato il proprio brano originale “Sempreverde” e ha interpretato il brano di Umberto Bindi “Riviera”

Durante la serata, è stata assegnata anche la targa “Giorgio Calabrese” per il miglior autore alla band I Segreti e la targa “Beppe Quirici” per il miglior arrangiamento a Disarmo. A decretare i vincitori delle targhe è stata una giuria composta da personalità del giornalismo musicale e del mondo della musica.

Le scorse edizioni del Premio sono state vinte da artisti che si sono spesso poi affermati nel mondo della musica: Lomè (2005), Federico Sirianni (2006), Chiara Morucci (2007), Paola Angeli (2008), Piji (2009), Roberto Amadè (2010), Zibba (2011), Fabrizio Casalino (2012), Equ (2013), Cristina Nico (2014), Gabriella Martinelli (2015), Mirkoeilcane (2016), Roberta Giallo (2017), Lisbona (2018), Micaela Tempesta (2019), Luca Guidi (2020).