Genova, controlli dell’ASL3: un esercizio commerciale chiuso

E’ di un esercizio alimentare chiuso perché in condizioni igieniche pessime e di altri 4 denunciati il bilancio dei controlli della ASL3 con gli agenti del Commissariato Cornigliano con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria. In un negozio che vende cibo pronto sono state riscontrate anomalie igienico sanitarie per le quali sono state elevante sanzioni per 2.000 euro. Identificati 5 avventori, di cui uno pregiudicato.In un altro è stata riscontrata la mancanza dell’acqua calda nei bagni (4.000 euro sanzione pecuniaria). Identificati 16 avventori di cui 1 pregiudicato. In un bar già attenzionato da personale Asl3 con prescrizioni precise, non ha ottemperato alle stesse pertanto è stato sanzionato per 2.000 euro. All’interno 26 persone, di cui 13 pregiudicate.

