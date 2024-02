Posted on

Giro d’incontri in vista del piano per la ripartenza che il governo presenterà nel fine settimana. La data per la riapertura delle attività produttive resta il 4 maggio ma, saranno possibili deroghe a partire dal 27 aprile per alcuni settori che possono dare garanzie sul piano della sicurezza sanitaria. Si calcola che dal 4 maggio […]