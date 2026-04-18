Genova, incendio sul Monte Gazzo vicino alle abitazioni: intervento dei Vigili del fuoco

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Vado Ligure. Subito dopo l’ora di pranzo i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti a Vado Ligure in Via Aurelia all’altezza dell Ex Pontile Enel per incidente stradale fra una auto e uno scooter. Giunti sul posto il motociclista ferito era già soccorso dal 118 e caricato sull’ambulanza. I vigili del fuoco hanno collaborato con […]