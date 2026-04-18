Genova, incendio sul Monte Gazzo vicino alle abitazioni: intervento dei Vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco sul monte Gazzo in una zona boschiva vicino alle case e al canile. Il fronte delle fiamme è esteso per circa 200 metri. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile di Genova, così come è in azione l’elicottero regionale
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