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Sanità in Liguria, FP Cgil Liguria e Uil Fp Liguria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale

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“A causa dell’insostenibile inerzia delle istituzioni regionali e dei vertici aziendali di fronte al degrado delle condizioni lavorative e organizzative in cui versa la sanità in Liguria, FP Cgil Liguria e Uil Fp Liguria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale”.

Questo l’annuncio delle due organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’iniziativa a sostegno dei lavoratori.

“La transizione verso l’azienda unica, lungi dal produrre l’efficientamento promesso, sta determinando un collasso strutturale del sistema. La cronica carenza di personale ha travalicato i limiti della
gestione ordinaria. I carichi di lavoro violano sistematicamente le norme vigenti esponendo il personale a un rischio di burnout di massa – spiegano da Fp Cgil Liguria e Uil Fp Liguria – Il processo di accorpamento delle aziende sanitarie in un’unica realtà sta avvenendo senza un piano organizzativo chiaro. Si assiste alla duplicazione di procedure burocratiche a fronte di una paralisi dei flussi operativi. Il personale è costretto a operare in un vuoto normativo interno dove mancano protocolli uniformi; l’incertezza del quadro organizzativo impedisce la prosecuzione di una corretta contrattazione integrativa, lasciando irrisolti numerosi accordi necessari alla gestione del personale”.

“La mancanza di un quadro regolatorio uniforme lede i principi di equità e trasparenza, sia dal punto di vista economico sia sui diritti per i quali ad esempio, si sta rilevando un progressivo svuotamento e ridimensionamento del ruolo della Rsu, da sempre presidio fondamentale di democrazia e rappresentanza nei luoghi di lavoro – concludono dalle organizzazioni sindacali – A seguito dell’unificazione delle aziende, le ore di permesso sindacale risultano insufficienti a garantire un’adeguata funzione di tutela e rappresentanza. In assenza di risposte concrete e di un’inversione di rotta tangibile, FP CGIL e UIL FP si riservano di intraprendere ogni forma di lotta sindacale sino, se necessario, alla proclamazione dello sciopero regionale del comparto sanità”.

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