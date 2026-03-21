Nuova Fiera Primavera, al via al Padiglione Blu fino a domenica 29 marzo la campionaria più amata dai genovesi

Ha preso il via questa mattina alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni locali Nuova Fiera Primavera, la storica manifestazione che fino al 29 marzo torna, dopo sei anni di assenza, in veste rinnovata nel Padiglione Blu e negli spazi esterni dell’ex quartiere fieristico. L’ingresso al pubblico è gratuito.

Una grande vetrina affacciata sul mare tra design, artigianato, moda, automotive, giardinaggio, gastronomia e tempo libero, che già dalle prima ore di apertura ha registrato un’ampia affluenza di pubblico a conferma del legame profondo tra la città e un evento che da oltre cinquant’anni rappresenta un appuntamento imperdibile.

Oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia, insieme a presenze internazionali, animano più di 20.000 metri quadrati dedicati alla casa, all’arredamento, al design sostenibile, alla moda, all’artigianato, all’automotive, al giardinaggio e all’enogastronomia. Il percorso si sviluppa tra il piano terra, con soluzioni abitative e veicoli, il piano superiore dedicato allo shopping e ai sapori regionali, e l’area esterna, dove il verde e la vita all’aria aperta diventano protagonisti. , insieme a presenze internazionali, animanodedicati alla. Il percorso si sviluppa tra il piano terra, con, il piano superiore dedicato allo, e l’area esterna, dovediventano protagonisti.

Grande spazio anche all’intrattenimento, con un calendario di eventi che prende il via già questa sera alle 20.30 sul palco principale: protagonista Edoardo Raspelli, tra i più noti critici gastronomici italiani e volto storico della televisione, che accompagnerà il pubblico in un racconto tra cucina, territori ed eccellenze del Paese.

Domenica 22 marzo alle 16.30 spazio invece all’energia e al movimento con l’esibizione di Alyat Danza, pronta a portare sul palco coreografie coinvolgenti e grande dinamismo.

Attesissimo l’appuntamento di venerdì 27 marzo alle ore 20.30 con Gene Gnocchi, protagonista di un talk–intervista che promette ritmo, ironia e improvvisazione. Comico graffiante, autore e volto amatissimo della televisione e della radio italiana, Gene Gnocchi porterà in scena il suo stile inconfondibile fatto di satira pungente e interazione diretta con il pubblico, trasformando l’incontro in un vero e proprio momento di spettacolo dal vivo, tra risate e riflessioni. Sabato 28 marzo, sempre alle 20.30, salirà sul palco Corrado Tedeschi, uno dei volti più noti della televisione degli anni Novanta, per un incontro–intervista dedicato alla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo.

domenica 29 marzo alle ore 15.00, sarà “4 Zampe in Fiera“, la prima Expo cinofila amatoriale ospitata al piano ammezzato, con iscrizioni gratuite aperte fino a venerdì 27 marzo. www.cavecanemcinofilia.com/eventi . Tutti gli appuntamenti saranno presentati e condotti da Franco Nativo. A chiudere il programma,, sarà ““, la prima Expo cinofila amatoriale ospitata al piano ammezzato, con iscrizioni gratuite aperte fino a venerdì 27 marzo.. Tutti gli appuntamenti saranno presentati e condotti da

L’esperienza della fiera è arricchita anche da numerose attività collaterali che si svolgeranno all’interno degli stand: showcooking, degustazioni, spazi per bambini, aree interattive e una suggestiva sala giochi anni Ottanta con cabinati arcade originali gratuiti, che permettono ai visitatori di immergersi nell’atmosfera del retrogaming.

Nuova Fiera Primavera è organizzata da Hidden Door Srl in collaborazione con Porto Antico di Genova S.p.A. con il sostegno di Comune di Genova e Regione Liguria.

La manifestazione seguirà i seguenti orari di apertura:

Sabato 21 marzo e sabato 28 marzo: dalle 10.00 alle 23.00

Domenica 22 marzo: dalle 11.00 alle 22.00

Da lunedì 23 a giovedì 26 marzo: dalle 15.30 alle 22.00

Venerdì 27 marzo: dalle 15.00 alle 23.00

Domenica 29 marzo: dalle 11.00 alle 21.00

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