Attualità Genova

Abilitate in Liguria 9 nuove Guide Ambientali Escursuonistiche

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Il panorama del turismo sostenibile in Liguria si arricchisce di nuove figure professionali altamente qualificate. Nella giornata di giovedì, 16 aprile, si sono conclusi gli esami di abilitazione per 9 nuove Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), che hanno dimostrato davanti alla commissione una preparazione d’eccellenza e una profonda conoscenza del patrimonio naturale regionale.

L’iniziativa è stata curata da Studio Aschei, ente di formazione organizzatore del corso, che per l’occasione ha rinnovato la storica e preziosa collaborazione con CNA Imperia. L’associazione di categoria si conferma ancora una volta punto di riferimento per lo sviluppo economico legato al territorio, sostenendo attivamente la formazione di professionisti capaci di intercettare le moderne dinamiche del turismo esperienziale.

Un percorso di eccellenza tra teoria e pratica

L’esame finale ha rappresentato il culmine di un iter formativo intenso, volto a fornire non solo nozioni teoriche, ma competenze pratiche fondamentali. L’esperto di settore incaricato da Alfa Liguria ha vagliato i candidati attraverso:

Prova scritta: per verificare le basi normative e scientifiche.

Prova pratica in escursione: un test sul campo dove sono state testate abilità in materia di sicurezza, orientamento, attrezzature, botanica e storia locale.

“Non è un mestiere qualunque – spiegano gli organizzatori – la Guida Ambientale è una figura chiave per la promozione e la tutela dell’ambiente, un ambasciatore del territorio che opera nel segno di un turismo di qualità e a basso impatto.”

I nomi delle nuove Guide Ambientali Escursionistiche

Il gruppo, che ha colpito la commissione per la passione e la dedizione verso la tutela dell’ambiente ligure, è composto da:

Giorgio Alassio

Amalia Buonomo

Alessia Dal Pont

Elisa Fonte

Maartje Habraken

Marina Munafò

Maria Rattazzi

Arianna Tabaro

Emanuela Zanatta

Formazione continua per il comparto turistico

L’impegno di Studio Aschei nel settore non si esaurisce con questo traguardo. L’ente prosegue infatti la sua attività con programmi di formazione asincrona per Guide Turistiche, percorsi di aggiornamento e specializzazione per le Guide Turistiche Nazionali e il corso dedicato alla figura dell’Accompagnatore Turistico in Liguria, consolidando una filiera formativa d’eccellenza per tutto il comparto ligure.

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