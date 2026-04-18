Regione Liguria, stanziati oltre tre 3 milioni di euro per una nuova residenza universitaria sul Priamar

“Tra i principali interventi approvati in Giunta regionale e finanziati dal Fondo Strategico Regionale figurano lo stanziamento di oltre 3 milioni e 300 mila euro per avviare i cantieri a Savona, dove all’interno della fortezza del Priamar sorgerà finalmente una nuova residenza universitaria, e completare i lavori nella residenza all’ex clinica chirurgica San Martino a Genova, di prossima inaugurazione”.

Lo annuncia il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Università Simona Ferro.

“Avevamo promesso a Savona, polo universitario di grande rilievo per il territorio, la realizzazione di una nuova residenza e stiamo mantenendo l’impegno, anche grazie al sostegno del Governo – prosegue Ferro – La nuova struttura di Genova, invece, contribuirà a rispondere in modo concreto alla crescente domanda di alloggi da parte degli studenti fuori sede, sempre più numerosi anche in virtù dell’aumentata attrattività del nostro ateneo, che secondo recenti rilevazioni si colloca tra le migliori al mondo in specifiche discipline come informatica, ingegneria elettronica e civile, farmacia e matematica”.

Nel dettaglio, a Savona l’intervento al Priamar prevede il recupero del Bastione di San Bernardo e del relativo cellulario ottocentesco, per un importo complessivo di circa 1 milione e 332 mila euro, che si somma al contributo ministeriale di 5 milioni, con l’obiettivo finale di ricavare circa 40 posti letto. A Genova, invece, saranno impiegati 2 milioni di euro per i lotti A e B dell’ex clinica chirurgica San Martino, che potrà ospitare 319 alloggi.

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