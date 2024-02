Al via Bando di selezione per divulgatori scientifici del Patrimonio Culturale e, nello specifico, del sito UNESCO “Genova: Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli”

Posted on

“Mondo Fantasma” parla dal desiderio di evadere dal mondo per osservarlo da un altro punto di vista e per contemplarlo senza la propria influenza E’ attualmente in radio e disponibile in tutti gli store digitali “Mondo Fantasma”, il nuovo singolo della band pop rock savonese Cantiere 164 (http://hyperurl.co/cantiere164_mf). Il brano, prodotto e arrangiato da Marco […]