Genova, fuga di gas a Nervi: 13 persone temporaneamente sfollate

L’uomo ha finto un malore per far accostare l’auto sul quale viaggiava con la moglie Attimi di paura oggi pomeriggio sulla A10. La polizia stradale e i militi della Croce Bianca di Albenga sono dovuti intervenire tra le uscite di Albenga e Andora in direzione Ventimiglia per soccorrere un uomo di circa 40 anni che, […]