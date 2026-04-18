Aprile come giugno: 27° gradi in Liguria e spiagge prese d’assalto

E’ un mese di aprile decisamente anomalo quello che stiamo vivendo con temperature estive e spiagge prese d’assalto. Il record di temperature spetta al Savonese con 27° ad Albisola e Savona e La Spezia che ha registrato la medesima temperatura. Minime in aumento: a Genova valori intorno ai 17-18°C.

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