Savona, latitante dal 2024 rientra dal Sud America e viene arrestato

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Sabato sera, la Polizia locale ha arrestato un cittadino senegalese colto nell’atto di cedere una modesta dose di stupefacente, di tipo crack, a un cittadino ecuadoriano. L’operazione è avvenuta nei pressi di piazza della Commenda. Gli agenti, infatti, nell’ambito dei controlli sul territorio, hanno notato la transazione tra i due soggetti e, una volta accertata […]