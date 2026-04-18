Cronaca Savona

Savona, latitante dal 2024 rientra dal Sud America e viene arrestato

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I militari della Stazione Carabinieri di Savona, in collaborazione il Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un 64enne italiano della provincia di Savona, latitante dal 2024.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal Tribunale di Savona nel 2024 in seguito ad una condanna per reati finanziari, era rimasto pendente in quanto l’interessato, venutone a conoscenza, si era rifugiato in Sud America.

Durante la quotidiana attività di monitoraggio sulla situazione dei latitanti originari o residenti nel savonese, infatti, il Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, constatato il rientro in provincia del condannato, con il supporto dei colleghi della locale Stazione Carabinieri ha eseguito la disposizione giudiziaria, procedendo alla cattura dell’uomo.

L’arrestato, dopo le procedure del caso, è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi, dove sconterà la pena inflitta.

“Il positivo esito dell’operazione testimonia, ancora una volta, la costante attenzione che i Carabinieri del Comando Provinciale di Savona pongono sia nell’attività di prevenzione, che in quella di repressione dei reati in genere, nonché la ricerca dei destinatari di ordini restrittivi, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” spiegano.

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