Calcio, lo Spezia ne fa 6 al Sud Tirol e torna a sognare la salvezza

Lo Spezia esagera, batte il Sud Tirol 6-1 e torna clamorosamente in corsa per la salvezza. Una vittoria inattesa che profuma di ripartenza per la squadra ligure che resta sempre in zona retrocessione ma vicina alla zona salvezza. Si tratta del primo successo di Luca D’Angelo sulla panchina ligure dopo due sconfitte consecutive che sembravano avessero messo la parola fine all’esperienza tra i cadetti della squadra ligure. Dall’altra parte un Sud Tirol in disarmo, troppo sicuro della salvezza per disputare una gara dignitosa. Ebbene, la squadra altoatesina dovrà fare attenzione perchè i 40 punti in classifica con il + 5 sulla zona retrocessione non garantiscono ancora nulla e serviranno ancora risultati per mettere in sicurezza la salvezza. Partita aperta fino al rosso di Zedadka che ha indirizzato il match a favore dello Spezia. L’avvio per i liguri è fulminante e porta al vantaggio di Valoti ottenuto su calcio di rigore all’8′. Al 20′ un gran goal di PEcorino rimette il risultato in bilico con un destro a giro sotto l’incrocio.Al 35′ nuovo vantaggio dello Spezia con Di Serio che ribatte in rete un pallone respinto dal palo dopo conclusione di Valoti. Al 23′ ospiti in 1′ per il rosso diretto a Zedadka del Sud Tirol: partita ormai segnata. Al 34′ autorete di Veseli su tiro di Beruatto per il 3-1. Nella ripresa Lapadula, Sernicola e Aurelio chiudono il match.

Spezia – Sudtirol: 6-1;

Reti: 8′ Valoti (Sp), 20′ Pecorino (Su), 25′ Di Serio (Sp), 34′ Beruatto (Sp), 70′ Lapadula (Sp), 73′ Sernicola (Sp), 82′ Aurelio (Sp);

Ammoniti: 30′ Merkaj (Su), 68′ All. Castori (Su);

Espulsi: 23′ Zedadka (Su);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Beruatto; Sernicola (74′ Vignali), Valoti (84′ Lorenzelli), Romano (74′ Bellemo), Bandinelli (25′ Comotto), Aurelio; Di Serio (46′ Nagy), Lapadula.

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Davi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Frigerio (78′ Bordon), Crnigoj (28′ Davì), Martini (46′ Tait), Zedadka; Pecorino (46′ Casiraghi), Merkaj (61′ Odogwu).

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