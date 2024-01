Genova, Aperte le iscrizioni al corso di Progettista Culturale organizzato dalla Sovrintendenza

Ultimi giorni per iscriversi alla seconda edizione del corso Progettare Cultura per il Territorio rivolto a chi vuole intraprendere la professione di progettista culturale o a chi, lavorando già in questo ambito, vuole perfezionare le proprie competenze.

Il corso, a cura di Dialoghi d’Arte con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, la Direzione regionale Musei della Liguria e i Musei Nazionali di Genova, il Comune di Savona e il Comune di Finale Ligure, e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, offre l’opportunità di comprendere in modo ampio e strutturato il dibattito contemporaneo sul tema del turismo culturale e della comunicazione del patrimonio culturale lavorando su casi concreti del territorio ligure.

È possibile iscriversi, fino al 12 gennaio 2024, al corso completo in presenza oppure come uditore on line o in presenza per i primi 8 moduli o solo a singoli moduli.

Per il corso completo sono previste 15 borse di studio finanziate da sponsor e partner che coprono l’80% dei costi di iscrizione e pertanto si intende a carico del partecipante solo una quota pari a € 181,00. Informazioni, programma e dettaglio sulle modalità di partecipazione sono consultabili alla pagina http://www.dialoghidarte.it/progettare_cultura/ oppure scrivendo a direzione@dialoghidarte.it.

Si affronteranno i temi della progettazione culturale, del turismo culturale in chiave critica e attenta a preservare gli equilibri del territorio e di chi lo abita, della progettazione di festival culturali e capitali della cultura, delle strategie di partecipazione, di marketing e destination management, di fundraising e ricerca bandi, di come si comunica il progetto e il territorio, di design thinking.

Il corso si svolgerà il venerdì e il sabato dal 19 gennaio al 16 marzo 2024 nelle sedi di alcuni tra i più importanti luoghi della produzione culturale ligure come Palazzo Reale dei Musei Nazionali di Genova, il complesso di Sant’Ignazio dell’Archivio di Stato di Genova, Palazzo Gio Batta Grimaldi parte dei Palazzi dei Rolli patrimonio UNESCO, il Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce di Genova, il Palazzo della BPER Banca (Cassa di Risparmio di Genova) e la Cappella dell’ex Ospedale civico di San Paolo di Savona.

La prima parte di formazione comprende 9 moduli, che termineranno con un confronto one to one di orientamento al lavoro.

Dal 18 marzo al 30 aprile 2024 i partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro e seguiti da un mentor per svolgere la seconda fase del corso che comprende lo sviluppo di progetti su casi concreti presentati dagli enti partner. Con loro sarà possibile proseguire una collaborazione professionale sostenuta da una borsa di studio assegnata al gruppo di lavoro ritenuto più meritevole.

Scopo della formazione è dotare ogni partecipante degli strumenti e dei saperi essenziali ad una progettazione efficace, coinvolgendo docenti e tutor scelti tra i maggiori esperti del settore culturale e provenienti da istituzioni prestigiose tra cui Marco Aime (Università Genova), Alessandro Bollo (già direttore del Polo del 900 a Torino e ora Officina della Scrittura), Giulia Capodieci (ActionAid Italia), Giulia Cogoli (direttrice del Festival di Antropologia di Pistoia e di Giulia Cogoli Comunicazione), Marzia Corraini (Festivalletteratura di Mantova e Corraini Edizioni), Martina Di Castri (Patrimonio Cultura), Linda Di Pietro (BASE Milano), Emanuela Gasca (esperta di turismo culturale) Simona Martini (Fondazione Fitzcarraldo), Bertram Niessen (che_Fare), Oliviero Ponte Di Pino (Trovafestival/Ateatro), Luca Ricci (Capotrave/Kilowatt), Virginia Sommadossi (Centrale Fies), Alessia Zabatino (Forum Disuguaglianze Diversità).

