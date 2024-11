Genova, il Comune aderisce a “Bici in Comune”

Anche il Comune di Genova aderisce all’iniziativa “Bici in Comune” promossa dal Ministero per lo sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport e in collaborazione con “Sport e Salute” e ANCI.

Promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e promuovere stili di vita sani e attivi: è questo l’obiettivo centrale del progetto nazionale “Bici in Comune” che si rivolge a tutti i Comuni italiani e si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica, per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e l’organizzazione di eventi sportivi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini.

Un tesoretto da 12 milioni e 600mila euro è la dotazione totale del progetto “Bici in Comune” e adesso spetterà al Comune di Genova proporre iniziative e attività concrete su una delle direttrici indicate dal bando: progetti legati al mondo della bicicletta, per la promozione del benessere, dei corretti stili di vita, ma non solo perché sarà anche possibile richiedere finanziamenti per l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici e per la promozione delle attività cicloturistiche.

Ogni Comune potrà richiedere un contributo massimo erogabile relativo al numero di abitanti. Per i Comuni fino a 5mila abitanti, il contributo massimo sarà di 50mila euro, che sale sino a 80mila per le realtà sino a 50mila abitanti. Per i Comuni sino a 300mila abitanti il finanziamento massimo sarà di 113mila euro che arriva a 150mila per le Città con più di 300mila abitanti.

«Crediamo fortemente in iniziative come “Bici in Comune” – afferma l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora – perché siamo convinti che gli stili di vita sani e le buone abitudini debbano essere fatte proprie da tutta la cittadinanza. Questa amministrazione ha sempre perseguito l’obiettivo dell’incremento della mobilità sostenibile declinata in varie forme, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Teniamo molto alla diffusione della cultura ciclistica: ne sono una prova anche le numerose piste ciclabili già realizzate o in fase di realizzazione».

«L’iniziativa “Bici in Comune” condivide l’impegno della nostra Amministrazione nell’incentivare una mobilità sostenibile oltre a sposare appieno i valori del nostro progetto come Capitale Europea dello Sport, con l’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani e consapevoli – afferma l’Assessore comunale agli Impianti, Attività sportive e Turismo, Alessandra Bianchi – Genova può vantare una lunga tradizione ciclistica, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico, e vogliamo continuare a diffonderla. Una passione testimoniata anche dalla grande partecipazione agli eventi del palinsesto di Genova 2024. Inoltre, la nostra città, con i suoi sentieri ed i suoi percorsi, si conferma la destinazione ideale per tutte le attività legate all’outdoor».

