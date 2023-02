Radio 104 e Telecupole in diretta dal Festival di Sanremo 2023

Radio 104 e Telecupole vi racconteranno il 73° Festival di Sanremo dal 6 all’11 febbraio con 18 ore di diretta giornaliere dal truck di 20 metri dotato di studi radiofonici e televisivi presente nella Città dei Fiori. Interviste, approfondimenti, news, musica e molto altro per accompagnarvi nel cuore della manifestazione musicale più conosciuta e amata. La copertura dell’evento sarà massima. Radio 104 trasmetterà dalle 7 fino all’1 di notte in FM in tutta la Liguria e in DAB in tutta Italia; sul digitale terrestre sul canale ligure di Telecupole (19) e in Piemonte sul canale 11; in tutta Italia su Bom Channel (canale 68).

