Tragedia a La Spezia dove un’auto con una persona a bordo è precipitata in mare per cause da accertare. Morto un uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia. Recuperato il mezzo non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.

