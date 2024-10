Liguria 2024, Bucci: “C’è la concreta possibilità di creare una macro Regione nel Nord Ovest”

“C’è la concreta possibilità di creare il Nord Ovest italiano, una ‘macro’ Regione con forti connotati sociali ed economici. Una grande opportunità che Liguria, Piemonte e anche Lombardia non dovrebbero perdere”. Lo afferma il candidato presidente di Regione Liguria Marco Bucci

“Con Alberto Cirio c’è piena sintonia nella volontà di creare infrastrutture come l’Albenga-Carcare-Predosa. Nell’ottica della macro Regione dunque Liguria, Piemonte, ma anche Lombardia devono trarre beneficio l’uno dalla crescita dell’altro. Bisogna cominciare a ragionare come un territorio unico. Lavorare in sinergia, fare sistema, faciliterà gli investimenti e ci aiuterà a crescere e accelerare la realizzazione di infrastrutture, nell’industria, nei servizi. Non è un’utopia, è un risultato a portata di mano se c’è la volontà amministrativa di fare sistema”.

