Lutto nel mondo politico savonese per la morte di Aldo Gasco, storico ex segretario della DC locale e responsabile delle pubbliche relazioni dell’Italiana Coke negli anni ’70 e ’80, era l’uomo di fiducia di Ciriaco De Mita in Liguria. Aveva 86 anni. Lascia la moglie Anna, la figlia Roberta con Elio e i nipoti. Il funerale verrà celebrato giovedì alle 11 nella chiesa di S.Giovanni Battista a Loano.