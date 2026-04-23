Debutta Red Bull 5 Terre, 315mila visualizzazioni sui canali social di Regione Liguria

. Cinque team, un unico percorso ricco di storia che attraversa mare e sentieri. Il 21 e 22 aprile le Cinque Terre sono diventate il palcoscenico di Red Bull 5 Terre, un’esperienza sportiva e immersiva che ha unito allenamento funzionale, entertainment e racconto digitale in un format pensato per essere vissuto sia dentro che fuori dal campo gara. Red Bull 5 Terre nasce con una forte vocazione digitale: ogni creator ha raccontato la propria esperienza in tempo reale, trasformando la sfida in un flusso continuo di contenuti distribuiti sui social. La collaborazione tra Red Bull Italia e Regione Liguria, unita alla straordinaria cornice delle Cinque Terre, ha generato un impatto mediatico davvero eccezionale e i numeri sui canali social della Regione confermano questo successo: sono state registrate oltre 315.000 visualizzazioni complessive e oltre 7.300 interazioni tra like, commenti e condivisioni. Dati estremamente significativi, che continuano a crescere minuto dopo minuto e testimoniano il forte coinvolgimento del pubblico. Un risultato che evidenzia non solo l’efficacia della collaborazione, ma anche il grande potenziale comunicativo del territorio ligure quando viene raccontato attraverso format innovativi e di forte impatto.

“Red Bull 5 Terre è stata un’iniziativa di grande successo – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – capace di coniugare in modo innovativo sport e promozione del territorio. Le Cinque Terre si confermano un luogo unico al mondo, non solo per la loro bellezza paesaggistica ma anche per la capacità di diventare palcoscenico naturale di eventi contemporanei e di respiro internazionale, in grado di raccontare la Liguria anche alle giovani generazioni, attraverso nuovi linguaggi e strumenti digitali. L’auspicio è quello di proseguire e rafforzare la collaborazione con Red Bull anche nei prossimi anni, per continuare ad accogliere in Liguria eventi straordinari come questo, modello vincente di promozione integrata tra sport, turismo e comunicazione digitale, con ricadute positive per tutto il territorio”.

Tra colpi di scena e paesaggi mozzafiato si sono aggiudicati il trofeo Francesca Biella e Filippo Tenca, al secondo posto Marta Giunti e Luca Vezil (unico ligure in gara) e terzo gradino del podio per Vicky Benedetti e Gio Maione.

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