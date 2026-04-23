Genova, consegnato oggi il Grifo D’Oro ad Alberto Diaspro direttore di Nanofisica all’Istituto Italiano di Tecnologia.

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Paura nel quartiere genovese si San Fruttuoso dove è scattato un allarme bomba a bordo di un autobus di AMT dove una borsa è stata lasciata incustodita. I passeggeri sono stati fatti scendere mentre sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la Polizia. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts