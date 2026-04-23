Genova, consegnato oggi il Grifo D’Oro ad Alberto Diaspro direttore di Nanofisica all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Oggi, 23 aprile, in occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio, si è tenuta la cerimonia di conferimento del Grifo d’Oro ad Alberto Diaspro, direttore di Nanofisica all’Istituto Italiano di Tecnologia.
Prima della consegna, Diaspro ha tenuto un intervento dal titolo “Percorsi di un’irresistibile scienza”.
Hanno introdotto l’evento il Presidente di Confcommercio Genova e Liguria Alessandro Cavo, il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia e l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.