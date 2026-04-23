Genova, raduno degli Alpini: sospesi i mercati in Piazza Terralba, San Fruttuoso e Marassi

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha firmato l’ordinanza di sospensione dei mercati di merci varie all’aperto di via Tortosa, nel quartiere di Marassi, e di piazza Terralba, a San Fruttuoso, per sabato 9 maggio. Il provvedimento, già annunciato alle associazioni di categoria e di settore nelle scorse ore, si è reso necessario, dopo l’ultima riunione del Coc-Centro operativo comunale per evento a rilevante impatto locale, in vista della 97esima Adunata Nazionale Alpini, come disposizione di Protezione civile, in programma dall’8 al 10 maggio. I due mercati settimanali sono stati interessati da ordinanza di sospensione in quanto adiacenti all’area soggetta a interdizione della circolazione veicolare. Nei prossimi giorni sono già fissati incontri di confronto con le categorie del commercio ambulante interessate dal provvedimento per valutare e concordare eventuali misure compensative per gli operatori coinvolti e recupero della giornata in altra zona.
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