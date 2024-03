Calcio, Sampdoria: donne e bambini gratis allo stadio lunedì sera contro l’Ascoli

La Sampdoria vuole riempire il Ferraris in occasione di Sampdoria-Ascoli di luendì sera, una partita che potrebbe consentire ai blucerchiati di uscire definitivamente dalla zona bassa della classifica. Nella settimana dell’8 marzo e della festa della donna, la Sampdoria garantirà l’ingresso gratuito alle donne nei settori gradinata Nord, distinti e tribuna inferiore. I tagliandi potranno essere ritirati presso il Service Center di Samp City in via XX Settembre 252r e, il giorno della gara, anche presso i botteghini dello stadio in via Jean Monnet.

L’ingresso gratuito (previo ritiro presso il Service Center) sarà garantito anche ai tifosi under 14 per la gradinata Nord nonché per gli invalidi dal 67% nel settore distinti. Promozioni e prezzi speciali anche per i tifosi che acquisteranno il biglietto Intero e per gli under 18.