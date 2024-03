A10, messa in sicurezza della carreggiata tra Ventimiglia e Bordighera: domani chiusure periodiche di 15′ per consentire i lavori

Autostrada dei Fiori informa che, dalle 9 di domani, in accordo con la polizia verranno effettuate interruzioni temporanee della viabilità autostradale, della durata massima di quindici minuti ciascuna, tra Ventimiglia e Bordighera, in direzione di Genova all’altezza del cambio di carreggiata allo scopo di rimuovere le rocce instabili sulla parete in corrispondenza dell’imbocco ovest della galleria Siestro (tra gli svincoli di Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia) che, in caso di distacco, potrebbero raggiungere la carreggiata sottostante.

