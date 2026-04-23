Genova, avevano accoltellato 20enne per rubargli telefono e soldi: arrestati

La polizia di Stato ha arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, due ragazzi di origine tunisina di 19 e 26 anni per il concorso nel reato di rapina pluriaggravata poiché commessa con più persone, con armi e per futili motivi. I fatti risalgono alla serata del 20 novembre scorso: la vittima, un giovane egiziano di vent’anni è stato avvicinato da due persone. Dopo un breve scambio di parole uno dei due ha estratto un coltello di grosse dimensioni ed ha ferito il ragazzo alle gambe con alcuni fendenti. Un ulteriore colpo, diretto al costato e potenzialmente letale, è stato attutito dal giubbotto indossato dal giovane.

Nonostante il ferimento, la vittima ha tentato di fuggire, ma è stata bloccata dal secondo uomo che l’ha scaraventato a terra dove è stato nuovamente colpito ancora con il coltello causandogli una profonda ferita al capo. Prima di sparire i due sono riusciti a impossessarsi del cellulare, dei contanti e anche del giubbotto del ragazzo.

Le indagini,supportate dalle dichiarazioni precise fornite dai presenti e dalle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno permesso agli operatori di identificare i presunti autori della rapina. Sulla base degli indizi raccolti, la Procura ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due rintracciati e arrestati dagli agenti della Squadra Investigativa che li hanno trasferiti in carcere.

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