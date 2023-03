Pippo Delbono in scena al Teatro Chiabrera con “Amore”. Un gradito ritorno a Savona, dopo anni di assenza

Posted on

Vittoria 8-0 per i biancoblu nell’amichevole contro l’Aosta Vittoria in amichevole del Savona che ha battuto 8-0 l’ Aosta nel ritiro di Champoluc. Il match si è svolto in 3 tempi da 30 minuti con queste reti: 1° TempoTripoli, Mehic, Tripoli (R), Tognoni; 2° TempoTripoli, Canalini 3° Tempo doppietta di Amabile, il cui ingaggio in biancoblu […]