Albisola, operativo da ieri il nuovo Punto di Ascolto ad Ellera

Al termine di un percorso che ha coinvolto la cittadinanza è stato attivato ieri il Punto di Ascolto allestito presso la frazione di Ellera ad Albisola Superiore. Tale sportello, situato nel locale dell’ex ambulatorio medico, assicurerà la presenza di un’assistente sociale ogni due settimane per accogliere i cittadini che necessitano di un supporto ma che, allo stesso tempo, hanno difficoltà a raggiungere la sede centrale dei servizi sociali. L’iniziativa è frutto della collaborazione fra l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio ed il consigliere comunale Carlo Rossi.

“Il servizio – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – è rivolto a tutti i cittadini della frazione ma è stato pensato per fornire risposte in particolare agli anziani e a chi ha una ridotta capacità motoria; dopo aver investito sulla realizzazione della nuova sede dei Servizi Sociali, più accogliente, funzionale e priva di barriere architettoniche abbiamo dato vita a questo ulteriore spazio nella zona più periferica della nostra città; questo rientra negli impegni che ci eravamo assunti attraverso il programma elettorale ma rappresenta, soprattutto, la risposta al bisogno che si è via via più accentuato che è quello di assicurare una nostra presenza più capillare nelle aree più periferiche della nostra città”.