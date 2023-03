Festa della Donna, il programma degli eventi a Pietra Ligure

ll Comune di Pietra Ligure celebra e omaggia la “Giornata internazionale della donna” con tre iniziative tese a celebrare questa ricorrenza sotto diverse sfumature, in aderenza al suo significato più profondo che lega indissolubilmente in questa ricorrenza le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne e le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Mercoledì 8 marzo, al cinema teatro “Guido Moretti”, a partire dalle ore 15,30 appuntamento con lo spettacolo di ballo, canto e letture a tema “Donne di giorno in giorno”, organizzato dagli assessorati Turismo e cultura e Politiche sociali in collaborazione con AUSER che unisce l’aspetto culturale e di simpatica condivisione di un momento di festa con un’attenzione squisitamente solidale che vedrà il ricavato dell’ingresso a offerta libera interamente devoluto alla residenza protetta comunale “S. Spirito”.

In adesione alla campagna promossa dall’ANCI “I diritti negati delle donne – Focus – Iran e Afghanistan”, la Giunta comunale ha fatto proprio il testo della mozione proposta dalla vice presidente ANCI e delegata alle Pari Opportunità Maria Terranova e approvata dal Consiglio Nazionale ANCI del 30 gennaio scorso. Tra le altre cose, l’Amministrazione comunale si impegna ad illuminare con un fascio di luce gialla, nelle serate del 7 e 8 marzo, l’ingresso di Palazzo Golli, sede del Comune, per esprimere vicinanza alla causa delle donne afghane e iraniane.

Infine, sabato 11 marzo, presso il Centro Polivalente “Carlo e Nello Rosselli” di via Nino Bixio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 stage di autodifesa gratuito per tutte le donne di ogni età, tenuto dal maestro Dario Callarà dell’asd Team Fortis in Arduis.