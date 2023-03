Sanità, assessore Gratarola su chirurgia toracica all’ospedale Sant’Andrea della Spezia: “Nessun accorpamento strutturale con Irccs policlinico San Martino”

“Il Piano di Organizzazione Aziendale (POA) prevede il mantenimento delle funzioni della chirurgia toracica dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia attraverso il modello IRCCS diffuso e la programmazione regionale ha richiesto formalmente che, presso il presidio di La Spezia, venga mantenuta la funzione ‘Lung-Unit’ . Non si ipotizzano quindi interventi organizzativi finalizzati ad un accorpamento strutturale dell’attività di chirurgia toracica in essere presso ASL 5, bensì un incremento di relazioni e sinergie strutturali con l’Hub regionale, nelle misure di rientro di quanto previsto per la Regione Liguria in merito al dimensionamento delle strutture relative alla Chirurgia Toracica”.

L’assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così all’intervento in Consiglio regionale del consigliere di opposizione Paolo Ugolini.

“Confermiamo dunque che, nel redigere il nuovo POA – conclude Gratarola- Asl 5 ha proposto di mantenere la Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Toracica e della Tiroide, mantenendo la collaborazione con la struttura Universitaria dell’IRCCS San Martino, per i casi più complessi. Va detto anche che tale ipotesi regionale potrà essere portata avanti con l’avvallo del ministero della Salute”.

Informazioni sull'autore del post