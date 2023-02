Regione Liguria, presentata la nuova redazione vincitrice del concorso: “Un TikTok per la Liguria”

Presentata la nuova redazione Tiktok della Regione Liguria: nove studenti di diversi istituti superiori liguri vincitori del concorso “Un Tiktok per la Liguria”, il contest in cui i ragazzi delle scuole hanno mandato i loro video originali di promozione del territorio. Gli studenti, divisi per gruppi, seguiranno un percorso Pcto insieme al Social Team della Regione in cui vivranno in prima persona l’esperienza di una redazione e prenderanno il timone del canale Tiktok della Regione Liguria. A complimentarsi con loro e dar loro il benvenuto anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti