Arenzano, perdono di vista i loro due figli di 3 e 6 anni: li ritrova la Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Genova ha ritrovato e riportato ai genitori due bambini d 3 e 6 anni che si erano persi in spiaggia ad Arenzano. I militari, in servizio di perlustrazione costiera, sono stati contattati dai coniugi che, spaventati, non riuscivano a trovare i bimbi. Una volta rintracciati li hanno riportati dai genitori.
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