Arenzano Cronaca

Arenzano, perdono di vista i loro due figli di 3 e 6 anni: li ritrova la Guardia di Finanza

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Guardia di Finanza di Genova ha ritrovato e riportato ai genitori due bambini d 3 e 6 anni che si erano persi in spiaggia ad Arenzano.  I militari, in servizio di perlustrazione costiera, sono stati contattati dai coniugi che, spaventati, non riuscivano a trovare i bimbi. Una volta rintracciati li hanno riportati dai genitori.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca

Noli, al via lo "sportello di ascolto" dei Carabinieri

Posted on Author Redazione

Noli.  A partire da mercoledì 16 gennaio ogni due mercoledì il Comandante della Stazione Carabinieri di Noli o un suo delegato, sarà presente presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito al piano terreno del Palazzo comunale di Noli. I cittadini potranno recarvisi per segnalare problematiche o richiedere informazioni. Il “Servizio d’Ascolto” sarà aperto dalle […]
Cronaca

Confermata la chiusura della discoteca Soleluna di Albissola Mare fino a sabato compreso

Posted on Author Redazione

Albissola Mare. Confermata la chiusura della discoteca Soleluna di Albissola Mare fino a sabato prossimo compreso. Ripetuti episodi di disordine pubblico che si sono registrati da gennaio fino a pochi giorni fa, con liti e bagarre tra clienti, poi sfociate in risse all’esterno o nelle adiacenze del locale, hanno fatto respingere al TAR il ricorso […]
Cronaca

Cani abbandonati nel bosco a Calizzano

Posted on Author Redazione

CALIZZANO. Due cani sono stati abbandonati nei boschi intorno alla cittadina dell’Alta Valbormida. Le povere bestiole erano state legate con delle corde ai rami degli alberi e lasciate a loro stesse. Un vero e proprio caso di maltrattamento ed abbandono. I loro guaiti hanno alla fine attirato l’attenzione di alcuni abitanti della zona che finalmente […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *