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Due cittadini lituani arrestati e tre carabinieri feriti. Questo il bilancio della notte appena trascorsa a Savona. Era passata da poco la mezzanotte quando i militari della sezione mobile radiomobile, unitamente ai colleghi di Vado Ligure, sono dovuti intervenire sul lungomare di corso Colombo in quanto vi erano due persone ubriache che stavano dando fastidio […]
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Savona. Hanno patteggiato in tribunale a Savona rispettivamente un anno di reclusione e 3000 euro di multa e quattro mesi e dieci giorni e 600 euro di multa, un quarantottenne ed un quarantacinquenne di Cogoleto arrestati ieri dai carabinieri a Varazze perché trovati in possesso il primo di 453 grammi di marijuana e il secondo […]
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