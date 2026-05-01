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Savona. Hanno patteggiato in tribunale a Savona rispettivamente un anno di reclusione e 3000 euro di multa e quattro mesi e dieci giorni e 600 euro di multa, un quarantottenne ed un quarantacinquenne di Cogoleto arrestati ieri dai carabinieri a Varazze perché trovati in possesso il primo di 453 grammi di marijuana e il secondo […]