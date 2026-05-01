Caos treni sulla linea Genova-La Spezia per un guasto all’altezza di Corniglia nelle Cinque Terre. Diversi i treni cancellati mentre molti stanno accumulando fino a 40 minuti di ritardo.
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