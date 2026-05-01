Genova, dal 5 al 9 maggio torna la Amerigo Vespucci

Dal 5 al 9 di maggio 2026, la Nave Amerigo Vespucci torna ad attraccare a Genova. Il Vespucci lascerà Genova il 9 maggio con prua sull’Oceano Atlantico, tappa a Tenerife e poi gli Stati Uniti: Baltimora, dove vi sarà l’imbarco degli allievi, New York per unirsi alla parata navale per il 250esimo dall’indipendenza americana. Dopo Boston e con il Canada con Quebec city e Montreal attraverso il fiume San Lorenzo. Da Montreal il ritorno nell’Oceano Atlantico e rotta per le Azzorre. Dopo il rientro da Gibilterra prima sosta a Cadice in Spagna. Poi Cagliari, Taranto e ancora Venezia per il Trans-Regional Symposium e Trieste per la Barcolana. Altre tappe di mezzo saranno programmate strada facendo.
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