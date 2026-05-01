Attualità Genova

Genova, dal 5 al 9 maggio torna la Amerigo Vespucci

Posted on Author Redazione Comment(0)

Dal 5 al 9 di maggio 2026, la Nave Amerigo Vespucci torna ad attraccare a Genova. Il Vespucci lascerà Genova il 9 maggio con prua sull’Oceano Atlantico, tappa a Tenerife e poi gli Stati Uniti: Baltimora, dove vi sarà l’imbarco degli allievi, New York per unirsi alla parata navale per il 250esimo dall’indipendenza americana. Dopo Boston e con il Canada con Quebec city e Montreal attraverso il fiume San Lorenzo. Da Montreal il ritorno nell’Oceano Atlantico e rotta per le Azzorre. Dopo il rientro da Gibilterra prima sosta a Cadice in Spagna. Poi Cagliari, Taranto e ancora Venezia per il Trans-Regional Symposium e Trieste per la Barcolana. Altre tappe di mezzo saranno programmate strada facendo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

PRATICHE PRA URGENTI VIA PEC O E-MAIL PER PRIVATI ED AVVOCATI

Posted on Author Redazione

Si tratta di modalità operative eccezionali, che fanno parte di un “pacchetto” di iniziative messe in campo dall’ACI Privati cittadini e avvocati potranno richiedere agli Uffici PRA alcune pratiche automobilistiche indifferibili e urgenti. Si tratta di modalità operative eccezionali, che fanno parte di un “pacchetto” di iniziative messe in campo dall’ACI, per eliminare gli spostamenti fisici sul territorio, […]
Attualità Finale Ligure

Finale punta alla sicurezza

Posted on Author Redazione

Finale Ligure. L’Amministrazione di Finale Ligure continua ad investire sulla sicurezza del territorio. Aggiornato il piano di protezione Civile. Il Sindaco commenta: “La bellezza del nostro territorio si accompagna alla fragilità dello stesso. Noi crediamo molto che si possa e si debba fare il massimo per prevenire situazioni difficili ed estremamente pericolose  per la collettività, […]
Cronaca Genova

Genova, guasto a scambi binari a Quarto dei Mille: disagi per gli utenti

Posted on Author Redazione

Consueti disagi per i pendolari de treni liguri. Questa mattina si sono avuti ritardi fino a un’ora sulla linea Genova-La Spezia all’altezza di Quarto deo Mille per un guasto allo scambio dei binari. Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici di Rfi che hanno ripristinato la circolazione limitando i disagi. Informazioni sull'autore del post Redazione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *