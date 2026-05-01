Primo Maggio, il Presidente della REgione Liguria Bucci: “Giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro”

“Il Primo Maggio è il giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità e ne determina il futuro. La Liguria cresce grazie all’impegno quotidiano di migliaia di persone: nelle imprese, nei porti, nella sanità, nei servizi, nel turismo. È lì che si costruisce sviluppo, innovazione e qualità della vita.

Un grazie sincero a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali, spesso lontano dai riflettori ma sempre fondamentale. Non dimentichiamo chi un lavoro lo cerca: il nostro impegno è creare opportunità concrete, perché il lavoro è dignità, autonomia, futuro”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

“C’è poi un punto su cui non si può arretrare: la sicurezza sul lavoro. Non è un tema tra gli altri, è una priorità assoluta. Servono investimenti, controlli rigorosi e una cultura diffusa della prevenzione. Su questo la Regione Liguria continuerà a fare la propria parte con serietà e concretezza.

A chi oggi si prende una pausa, l’augurio di una giornata serena, magari riscoprendo le bellezze della nostra Liguria. Buona Festa dei Lavoratori”.

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