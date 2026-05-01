Attualità Genova Politica

Primo Maggio, il Presidente della REgione Liguria Bucci: “Giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro”

Posted on Author Redazione Comment(0)
“Il Primo Maggio è il giorno in cui riconosciamo il valore vero del lavoro: quello che tiene insieme la nostra comunità e ne determina il futuro. La Liguria cresce grazie all’impegno quotidiano di migliaia di persone: nelle imprese, nei porti, nella sanità, nei servizi, nel turismo. È lì che si costruisce sviluppo, innovazione e qualità della vita.
Un grazie sincero a chi oggi è al lavoro per garantire servizi essenziali, spesso lontano dai riflettori ma sempre fondamentale. Non dimentichiamo chi un lavoro lo cerca: il nostro impegno è creare opportunità concrete, perché il lavoro è dignità, autonomia, futuro”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“C’è poi un punto su cui non si può arretrare: la sicurezza sul lavoro. Non è un tema tra gli altri, è una priorità assoluta. Servono investimenti, controlli rigorosi e una cultura diffusa della prevenzione. Su questo la Regione Liguria continuerà a fare la propria parte con serietà e concretezza.
A chi oggi si prende una pausa, l’augurio di una giornata serena, magari riscoprendo le bellezze della nostra Liguria. Buona Festa dei Lavoratori”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Savona

Savona, da lunedì e fino al 30 settembre tornano gli abbonamenti agevolati per i residenti nel parking di Via Saredo

Posted on Author Redazione

A partire da lunedì 21 luglio e fino al 30 settembre tornano gli abbonamenti agevolati per i residenti negli stalli disponibili del parcheggio di via Saredo. L’abbonamento costerà 36 euro al mese (pari alla tariffa di piazza del Popolo) e sarà riservato a coloro che risiedono nella zona compresa tra il binario della ferrovia, corso […]
Attualità Bergeggi

Bergeggi, il sindaco Arboscello vuole donare i buoni spesa a Vado Ligure ma la burocrazia lo impedisce

Posted on Author Redazione

Il sindaco di Bergeggi, Roberto Arboscello, voleva donare i Buoni spesa in esubero al vicino Comune di Vado Ligure, dove le criticità sono superiori. Ma le norme lo impediscono. “Ci erano stati assegnati 6000 euro. I nostri servizi sociali, in situazioni normali, gestiscono due o tre casi. Con l’emergenza coronavirus in Comune sono arrivate meno […]
Attualità

Viabilità. Vertice in Prefettura: "Servono nuovi autovelox"

Posted on Author Redazione

Savona. Una analisi particolarmente dettagliata degli incidenti stradali nel Savonese tra il 2016 e il 2017 è stata snocciolata questa mattina in Prefettura sotto il coordinamento del prefetto Antonio Cananà e alla presenza dei responsabili delle forze dell’ordine e dei sindaci di diversi Comuni del territorio. Tra questi Savona, Finale Ligure, Alassio, Albenga e Pietra […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *