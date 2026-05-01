Genova, consegnate le Stelle al Merito del Lavoro

Nella prestigiosa cornice della Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, un riconoscimento che celebra l’impegno, la professionalità e la dedizione di lavoratrici e lavoratori del nostro territorio.

Un momento intenso e partecipato, alla presenza delle istituzioni e delle rappresentanze del mondo produttivo, che ha visto protagonisti 26 nuove Maestre e Maestri del Lavoro liguri: donne e uomini che, con il loro percorso, testimoniano ogni giorno il valore concreto del lavoro.

Alla cerimonia hanno preso parte la Prefetto di Genova, la Sindaca di Genova e Sindaca Metropolitana, il Presidente del Consiglio Regionale della Liguria , il Direttore dell’Ispettorato di Area Metropolitana di Genova, il Console Regionale Federmaestri, e in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova la Consigliera Metropolitana, Presidente della II Commissione Consiliare e Consigliera Comunale delegata alle Politiche Giovanili.

Un’occasione per ribadire quanto il lavoro non sia solo un’attività, ma un elemento fondante della dignità della persona e della crescita della comunità. Un patrimonio di competenze, passione e responsabilità che oggi più che mai deve essere trasmesso alle nuove generazioni.

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