Genova, incastrati due spacciatori incensurati: sequestrati 3 kg di droga

La polizia di Stato di Genova ha arrestato due cittadini di origine albanese, trovati in possesso di oltre 3 kg di cocaina purissima nascosta nelle rispettive abitazioni.I due, incensurati, con regolare attività lavorativa e ben inseriti nel tessuto sociale cittadino, erano da tempo monitorati dalla Polizia che ne studiava i movimenti e le frequentazioni sospette.

Gli agenti dell’Antidroga hanno trovato l’occasione propizia per intervenire quando hanno visto i due incontrarsi e salire nell’abitazione di uno di essi.

Dopo pochi minuti, quando uno dei due è uscito, guardandosi intorno con circospezione, è stato fermato e sottoposto a controllo, contemporaneamente i poliziotti hanno fatto accesso in entrambi gli appartamenti.

L’esito delle perquisizioni domiciliari ha confermato le ipotesi degli investigatori: a casa di uno sono stati trovati oltre 2,5 kg di cocaina purissima confezionata in panetti, una bilancia di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto; nell’abitazione dell’altro sono stati rinvenuti altri 500 gr. di cocaina, materiale da taglio e per il confezionamento.

La notevole quantità della sostanza rinvenuta, così come le modalità di presentazione, fanno ritenere che si tratti di importanti fornitori di stupefacente per i pusher che operano quotidianamente sia nei carruggi del centro storico, che in altre delegazioni del capoluogo ligure.

La sostanza sequestrata, infatti, avrebbe consentito la preparazione di oltre quindicimila dosi che immesse sul mercato avrebbero fruttato illeciti guadagni per oltre trecentomila euro. Gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Genova-Marassi.

Informazioni sull'autore del post