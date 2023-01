Giornata della Memoria, gli eredi di Andrea Schivo, ucciso a Flossemburg, riceveranno la medaglia d’onore

Il 27 gennaio, il Prefetto di Savona consegnerà, per conto del Presidente della Repubblica, la medaglia d’onore agli eredi di Andrea Schivo, villanovese, guardia carceraria deportata e uccisa nel campo di concentramento di Flossenbürg. La sua unica colpa fu quella di avere avuto pietà per alcuni prigionieri ebrei detenuti nel carcere di San Vittore a cui aveva dato di nascosto del cibo. A ricevere la medaglia d’onore saranno i famigliari Andreina e Claudio Schivo.

Sono molti i riconoscimenti già attribuiti a Schivo: nel 2006 è stato,infatti, proclamato Giusto fra le Nazioni, mentre nel 2007 è stato insignito della Medaglia d’oro al Merito Civile. Nel 2020, davanti al carcere di San Vittore è stata posta una pietra d’inciampo in sua memoria, alla presenza del sindaco Pietro Balestra a capo di una rappresentativa dell’Amministrazione comunale e della senatrice a vita Liliana Segre che spese per Schivo parole di grande ammirazione: “ Scelse di essere un uomo a differenza di molti italiani che si girarono dall’ altra parte ” disse nell’occasione.

“La storia di Andrea Schivo è esemplare ed è doveroso far conoscere alle giovani generazioni il coraggio e il senso di giustizia che guidò l’azione di un uomo che prese una decisione difficile e non scontata in uno dei periodi più bui della storia mondiale. Non pensava certo che sarebbe divenuto un eroe, eppure tale appellativo è assolutamente meritato” ha dichiarato il sindaco Pietro Balestra.