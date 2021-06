Il Ministero della Salute precisa: “Al ristorante non più di 4 persone per tavolo”

Il Ministero della Salute ha sottolineato, circa la presenza ai tavoli delle persone che anche in zona bianca ( e a maggior ragione in quella gialla) rimane il limite di 4 persone per tavolo a meno che non si tratti di un nucleo famigliare convivente, anche per quanto riguarda gli inviti a cena privati, non sono previsti più di 4 invitati.