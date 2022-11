Molini di Triora, 74enne cade da un albero: in codice rosso al Santa Corona

Posted on

I carabinieri di Arenzano hanno arrestato un uomo di 69 anni residente a Genova, con precedenti, già condannato per un omicidio perpetrato in Calabria e attualmente imputato per un duplice omicidio avvenuto a Genova 5 anni fa. L’uomo nel corso degli anni aveva sviluppato un’attività di spaccio e deteneva armi illegalmente. Dalle perquisizioni è emerso […]