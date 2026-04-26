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Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

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SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 34° GIORNATA

Napoli-Cremonese 4-0

Parma-Pisa 1-0

Bologna-Roma 0-2

Verona-Lecce 0-0

Fiorentina-Sassuolo 0-0

Genoa-Como 0-2

Torino-Inter ore 18

Milan-Juventus ore 20.45

Cagliari-Atalanta lunedì ore 18.30

LAzio-Udinese luendì ore 20.45

CLASSIFICA Inter 78; Napoli 69; Milan 66; Juventus 63; Como, Roma 61; Atalanta 54; Bologna 48; LAzio 47; Sassuolo 46; Udinese 43; Parma 42; Torino 40; Genoa 39; Fiorentina 37; Cagliari 33; Lecce 29; Cremonese 28; Verona 19; Pisa 18

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 36° GIORNATA

Monza-Modena 1-0

Avellino-Bari 2-0

Catanzaro-Spezia 4-2

Frosinone-Carrarese 3-0

Pescara-Juve Stabia 1-1

Reggiana-Palermo 1-1

Sud Tirol-Mantova 0-3

Entella-Padova 1-0

Venezia-Empoli 2-0

Cesena-Sampdoria 0-0

CLASSIFICA Venezia 78; Monza, Frosinone 75; PAlermo 69; Catanzaro 59; Modena 52; Juve Stabia 50; Avellino 46; Cesena 45; Carrarese, Mantova 43; Sampdoria 41; Sud Tirol, Padova 40; Entella 39; Empoli 37; Pescara, Bari, Reggiana 34; Spezia 33

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA PENULTIMA GIORNATA

Sanremese-Club Milano 1-0

Biellese-Gozzano 2-0

Derthona-Imperia 0-0

Chisola-Lavagnese 4-2

Asti-Ligorna 1-1

Varese-Saluzzo 1-0

Celle v.-Sestri Levante 1-0

NovaRomentino-Vado 0-5

Cairese-Valenzana 4-0

CLASSIFICA Vado 75; Ligorna 69; Biellese 57; Sestri Levante 54; Varese 53; Chisola 52; Sanremese 46; Valenzana 45; Saluzzo 42; Celle V., Imperia 41; Cairese 40; Derthona, Club Milano 39; Gozzano 36; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentino 16

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