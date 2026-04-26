Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 34° GIORNATA
Napoli-Cremonese 4-0
Parma-Pisa 1-0
Bologna-Roma 0-2
Verona-Lecce 0-0
Fiorentina-Sassuolo 0-0
Genoa-Como 0-2
Torino-Inter ore 18
Milan-Juventus ore 20.45
Cagliari-Atalanta lunedì ore 18.30
LAzio-Udinese luendì ore 20.45
CLASSIFICA Inter 78; Napoli 69; Milan 66; Juventus 63; Como, Roma 61; Atalanta 54; Bologna 48; LAzio 47; Sassuolo 46; Udinese 43; Parma 42; Torino 40; Genoa 39; Fiorentina 37; Cagliari 33; Lecce 29; Cremonese 28; Verona 19; Pisa 18
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 36° GIORNATA
Monza-Modena 1-0
Avellino-Bari 2-0
Catanzaro-Spezia 4-2
Frosinone-Carrarese 3-0
Pescara-Juve Stabia 1-1
Reggiana-Palermo 1-1
Sud Tirol-Mantova 0-3
Entella-Padova 1-0
Venezia-Empoli 2-0
Cesena-Sampdoria 0-0
CLASSIFICA Venezia 78; Monza, Frosinone 75; PAlermo 69; Catanzaro 59; Modena 52; Juve Stabia 50; Avellino 46; Cesena 45; Carrarese, Mantova 43; Sampdoria 41; Sud Tirol, Padova 40; Entella 39; Empoli 37; Pescara, Bari, Reggiana 34; Spezia 33
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA PENULTIMA GIORNATA
Sanremese-Club Milano 1-0
Biellese-Gozzano 2-0
Derthona-Imperia 0-0
Chisola-Lavagnese 4-2
Asti-Ligorna 1-1
Varese-Saluzzo 1-0
Celle v.-Sestri Levante 1-0
NovaRomentino-Vado 0-5
Cairese-Valenzana 4-0
CLASSIFICA Vado 75; Ligorna 69; Biellese 57; Sestri Levante 54; Varese 53; Chisola 52; Sanremese 46; Valenzana 45; Saluzzo 42; Celle V., Imperia 41; Cairese 40; Derthona, Club Milano 39; Gozzano 36; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentino 16