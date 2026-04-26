Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

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Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia per aver prima aggredito e poi strappato una collanina a un novantenne sul lungomare del quartiere genovese di Pegli. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasferito in stato di shock all’ospedale San Martino. Il rapinatore è stato arrestato poco dopo. Informazioni sull'autore del […]