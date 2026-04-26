Calcio, il Como delle meraviglie arriva al “Ferraris”: il Genoa vuole fare bella figura

Acquisita la salvezza, il Genoa ha a disposizione 5 partite per chiudere in bellezza la stagione e spingersi in classifica il più in alto possibile in attesa di preparare la prossima stagione. Al “Ferraris” oggi alle 15 arriva il Como, la squadra rivelazione della Serie A che è in piena corsa per un posto nelle prossime coppe europee e gioca il miglior calcio della categoria. Il Como deve fare i conti con un’infermeria affollata: Mergim Vojvoda si è aggiunto alla lista degli indisponibili insieme a Sergi Roberto e Jayden Addai. Como reduce da tre sconfitte consecutive tra Campionato e Coppa, Genoa da due vittorie di fila contro Sassuolo e Pisa.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Ekhator; Colombo. All. De Rossi.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 8 (ultima nel settembre 2001, 2-1)

Pareggi : 6

Vittorie Como: 1 (ultima nel gennaio 2004, 0-1

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