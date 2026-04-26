Regione Liguria, stanziati 300.000 euro per eventi e fiere nel 2026

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Savona. Si chiamerà Corpo di Polizia Associato il nuovo corpo provinciale che nasce dalla cooperazione fra la Provincia di Savona e quella di Imperia. La Polizia Provinciale di Savona era stata abolita nel maggio 2016, con tanto di messa in vendita delle armi in dotazione, ma sarà ora ricostituita sotto forma di intesa con la […]