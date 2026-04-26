Attualità Genova

Regione Liguria, stanziati 300.000 euro per eventi e fiere nel 2026

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Regione Liguria ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, il Piano delle Iniziative Promozionali 2026. Il programma annuale, come previsto dalla legge regionale n.8/2000, contribuisce, con una dotazione di 300 mila euro, alla compartecipazione finanziaria dell’Ente a manifestazioni di promozione del territorio ligure.

“Anche quest’anno Regione Liguria supporta l’organizzazione di quelle attività che maggiormente valorizzano la tipicità del nostro tessuto economico – sottolinea l’assessore Alessio Piana -. Non solo iniziative consolidate negli anni che puntano alla promozione e alla salvaguardia delle produzioni enogastronomiche liguri e artistiche, ma anche sostegno a quelle manifestazioni di più recente costituzione che presentano le caratteristiche per radicarsi nel territorio”.

Tra le iniziative sostenute, alcune, come il campionato mondiale del pesto genovese al mortaio, si sono già svolte nella prima parte dell’anno, altre invece si terranno nei prossimi mesi. Dalle Expo storiche liguri, Meditaggiasca & Expo Valle Argentina, Expo Valle Arroscia, Expo Valpolcevera, Expo Valle Stura, a manifestazioni più recenti come Verso l’Expo Valle Impero e il Festival della Cabannina.

Nel Piano trovano spazio anche eventi come Stile ArtigianoMercataleTartufando, la Genova Design Week, il Cargo Market e la Sagra della Castagna. 

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